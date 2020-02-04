zmaxim11

Максим zmaxim11

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Студент 4 курса лингвистического университета. Владею английским и немецким языками. Увлекаюсь графическим дизайном, в частности векторной графикой. Также занимаюсь написанием музыки различных daw.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

ramarez
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Создать пдф презентацию
Тот случай, когда до начала работы уже был выслан макет. Очень оперативно - качественно. Я очень доволен
Заказчик дружелюбно общался на протяжении всего заказа. Без всякой суеты и нервотрепки. Чётко и понятно обозначил цели + быстро отвечал на все вопросы по проекту. Рекомендую всем сотрудничество!
Ответный отзыв