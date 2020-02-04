Студент 4 курса лингвистического университета. Владею английским и немецким языками. Увлекаюсь графическим дизайном, в частности векторной графикой. Также занимаюсь написанием музыки различных daw.
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- Chat Animation109 просмотров
- UI Done Animation104 просмотра
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
5 лет назад
Тот случай, когда до начала работы уже был выслан макет. Очень оперативно - качественно. Я очень доволен
Ответный отзыв
Заказчик дружелюбно общался на протяжении всего заказа. Без всякой суеты и нервотрепки. Чётко и понятно обозначил цели + быстро отвечал на все вопросы по проекту. Рекомендую всем сотрудничество!