Исследователская работа по 3d модели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки438 просмотров

Нужно написать исследовательскую работу по моей 3д модели котрую я сделал и по плану.

5 лет назад
guest_15942216962515
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