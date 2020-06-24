Требования: * быстро находить в интернете и адаптировать изображения под задачу в ТЗ; * всегда только уникальная графика и ее релевантность к тематике; * соблюдение размеров изображений для outside графики. Что ...
Исследователская работа по 3d модели
Нужно написать исследовательскую работу по моей 3д модели котрую я сделал и по плану.
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