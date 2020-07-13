Шаблон для e-mail рассылки

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$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт16 заявок484 просмотра

1. хедер по каждому пункту сделать красивый

2. задние фоны, чтобы не было банально белого

3. каталожный товарный вариант по 3 блока товаров пару раз продублировать

4. структуру картинка +текст  право/лево

5. структуру картинка +кнопка+ текст   

6. Варианты красивых кнопок

7. блок видео

8. блок соц. сети

7. футтер (менеджер фото, ФИО, должность, адрес организации, отписаться

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