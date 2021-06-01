Я занимаюсь веб-дизайном. Создаю прототипы, разрабатываю интерфейсы, продумываю внешний вид сайта.

Я занимаюсь UI/UX дизайном уже 2 года. Разрабатываю дизайн лендингов, сайтов, интернет-магазинов с понимаем того, как работает верстка.

Работаю в Figma и Adobe Photoshop, так же хорошо владею Adobe Illustrator.

Для меня главное в дизайне удобство и креатив.

Буду рада поработать с вами)