Я занимаюсь веб-дизайном. Создаю прототипы, разрабатываю интерфейсы, продумываю внешний вид сайта.
Я занимаюсь UI/UX дизайном уже 2 года. Разрабатываю дизайн лендингов, сайтов, интернет-магазинов с понимаем того, как работает верстка.
Работаю в Figma и Adobe Photoshop, так же хорошо владею Adobe Illustrator.
Для меня главное в дизайне удобство и креатив.
Буду рада поработать с вами)
Портфолио
- Ювелирный магазин51 просмотр
- Jewelry store SOVA43 просмотра
- Christmas soul || online store51 просмотр
- Приют для собак "Лапка" || Landing page136 просмотров
- Лендинг для мобильного приложения67 просмотров
- Portfolio Website. || Tattoo master57 просмотров
- COMPUTER CLUB63 просмотра
- Лендинг для кондитерской студии69 просмотров