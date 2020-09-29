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Привет! Меня зовут Вита. С большим удовольствием разработаю дизайн сайта для вас. Лендинги, eCommerce, банера, рекламные шоты, прототипы, обложки для соц.сетей. Я работаю в Figma и Photoshop. Открыта для новых проектов и сотрудничества.
Портфолио
- Дизайн главной страницы для семинара64 просмотра
- Создание баннера для часов69 просмотров
- Главная страница сайта88 просмотров
- ECommerce Web Design for Online Store78 просмотров
- Landing Page for Travel Agency70 просмотров
- Landing Page for Credit Card54 просмотра