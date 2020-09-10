Разработка приложения для криптобанка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен20 заявок921 просмотр

Начинаем проект криптобанка. На первом этапе необходимо разработать UI, проработать UX для web-приложения. Работа будет состоять из нескольких блоков - первый блок регистрация, авторизация и дашборд.

Референсы дизайна во вложении.

5 лет назад
DoctorD
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$700
20 дней
Escrow
Все отлично! Эдуард отличный специалист, которого я смело могу рекомендовать! Мы работали по большому проекту и все было сделано точно и в срок. Эдуард прислушивается к мнению заказчика и не навязывает свою точку зрения, всегда находит компромиссный вариант. Качество работы на высоте.
Сотрудничать с Дмитрием очень приятно! Мы работаем над большим проектом (на данный момент чуть больше 2 месяцев), и все идет прекрасно. Дмитрий приятный в общении человек, никуда не пропадает и всегда прислушивается к советам. За все это время не возникало никаких проблем или задержек с оплатой, все проходило как и договаривались. Смело рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Тимур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Амир
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 дней назад
25 отзывов
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Григорий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад