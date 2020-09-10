Разработка приложения для криптобанка

Сотрудничать с Дмитрием очень приятно! Мы работаем над большим проектом (на данный момент чуть больше 2 месяцев), и все идет прекрасно. Дмитрий приятный в общении человек, никуда не пропадает и всегда прислушивается к советам. За все это время не возникало никаких проблем или задержек с оплатой, все проходило как и договаривались. Смело рекомендую к сотрудничеству!