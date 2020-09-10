Нужно написать исследовательскую работу по моей 3д модели котрую я сделал и по плану.
Разработка приложения для криптобанка
Начинаем проект криптобанка. На первом этапе необходимо разработать UI, проработать UX для web-приложения. Работа будет состоять из нескольких блоков - первый блок регистрация, авторизация и дашборд.
Референсы дизайна во вложении.
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