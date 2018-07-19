Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это ...
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Нужен Рекрутер для закрытия вакансии "Специалист отдела поддержки и сопровождения".Подбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо провести поэтапное тестирование WEB-приложения на мобильных устройствах и PC. Тестирование в режиме blackbox с составлением плана тестирование и чеклистов. Ищем исполнителя со своим парком устройств для базового мобильного тестирования.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Начинаем проект криптобанка. На первом этапе необходимо разработать UI, проработать UX для web-приложения. Работа будет состоять из нескольких блоков - первый блок регистрация, авторизация и дашборд. Референсы дизайна во вложении.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Ищу дизайнера для креативных баннеров для рекламной компании в FB и Adsense. Проект [url=https://chatbot.easytransfers.io/]https://chatbot.easytransfers.io/[/url] Количество баннеров, около 5 шт.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
[b]Кратко[/b] Компании, занимающейся разработкой в криптоиндустрии, требуется QA специалист на постоянную работу, полный день. В настоящий момент работа удаленная, но на через 2х месяца уже работа в офисе с командой. Ищем человека исключительно из Киева, т.к. планируется ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо перести словарь приложения русский-английский. Словарь состоит из списка фраз, длинной 1-10 слов. Всего около 300 фраз, объем около 5К знаков.Переводы33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка с нуля мобильного приложения мультивалютного криптокошелька для международной платежной системы, работающей на рынке Азии (Сингапур-Малайзия-Объединенные Арабские Эмираты). Приложение будет работать исключительно как тонкий клиент к API (REST JSON) системе, и не будет напрямую работать ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн баннера для стенда размером 2.75 х 3 метра. Данные дам в личной переписке.Наружная реклама23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима разработка презентации продуктов компании для участия в выставке. Тематика - криптовалюты Продукты компании: 1. Платежный шлюз (платежные карты Visa/MC) 2. Крипто шлюз (работа с криптовалютами) 3. Защищенное хранилище данных 4. Мультивалютный кошелек 5. Криптобиржа На каждый продукт около 3-4 слайдов, плюс пара ...Презентации1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходима разработка видео-презентации продуктов компании для участия в выставке. Тематика - криптовалюты Продукты компании: 1. Платежный шлюз (платежные карты Visa/MC) 2. Крипто шлюз (работа с криптовалютами) 3. Защищенное хранилищу данных 4. Криптобиржа Ролик будет демонстрироваться "по кругу" на большом дисплее во время ...Анимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для креативных баннеров для рекламной компании в FB и Adsense. Проект https://easybits.io/. Количество баннеров, около 5 шт.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна, используя БЭМ-методологию, кабинета торговой криптоплощадки. Обратите внимание, что скринов много, но многие из них это одни и те же страницы с разными состояниями некоторых элементов и/или модальных окон. Версии страниц для моб-версии ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Уважаемые дизайнеры и иллюстраторы! Нужна ваша помощь в незначительной доработке дизайна нашего сайта. Что необходимо: 1. Сделать 3 рисованных пиктограммы для страницы описания (svg). Скрин1 страницы во вложении. 2. Сделать 4 иконки (svg) для страницы простота использования. Скрин2 страницы во ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн и верстку потока регистрации пользователя для сайта, 10 страниц. Форма профиля (1) Добавление карты (3) Верификация карты (4) Завершение регистрации (1) Финиш (1)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты. Аналоги в мире, как пример, [url=https://www.coinbase.com/]https://www.coinbase.com/[/url], [url=https://www.gdax.com/]https://www.gdax.com/[/url]. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. Сейчас у нас ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты. Аналоги в мире, как пример, [url=https://www.coinbase.com/]https://www.coinbase.com/[/url], [url=https://www.gdax.com/]https://www.gdax.com/[/url]. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. Сейчас у нас ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты. Аналоги в мире, как пример, https://www.coinbase.com/, https://www.gdax.com/. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. При продуктивной работе ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать программу для контроллера Arduino для работы с кофе-машиной, которая работает по протоколу MDB. Необходимо разработать программу, которая будет получать уведомления через Интерент (3G модем) и давать команды кофемашине через MDB шину.Системное программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад