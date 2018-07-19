DoctorD

Дмитрий DoctorD

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн дополнительных функций криптокошелька

    Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн дополнительных функций криптокошелька

    Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • QA Провести тестирования WEB-приложения

    Необходимо провести поэтапное тестирование WEB-приложения на мобильных устройствах и PC. Тестирование в режиме blackbox с составлением плана тестирование и чеклистов. Ищем исполнителя со своим парком устройств для базового мобильного тестирования.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения для криптобанка

    Начинаем проект криптобанка. На первом этапе необходимо разработать UI, проработать UX для web-приложения. Работа будет состоять из нескольких блоков - первый блок регистрация, авторизация и дашборд. Референсы дизайна во вложении.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннеры для рекламной кампании в FB и Adsense

    Добрый день! Ищу дизайнера для креативных баннеров для рекламной компании в FB и Adsense. Проект [url=https://chatbot.easytransfers.io/]https://chatbot.easytransfers.io/[/url] Количество баннеров, около 5 шт.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • QA специалист на крипто-проект

    [b]Кратко[/b] Компании, занимающейся разработкой в криптоиндустрии, требуется QA специалист на постоянную работу, полный день. В настоящий момент работа удаленная, но на через 2х месяца уже работа в офисе с командой. Ищем человека исключительно из Киева, т.к. планируется ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка с нуля iOS приложения мультивалютного криптокошелька

    Разработка с нуля мобильного приложения мультивалютного криптокошелька для международной платежной системы, работающей на рынке Азии (Сингапур-Малайзия-Объединенные Арабские Эмираты). Приложение будет работать исключительно как тонкий клиент к API (REST JSON) системе, и не будет напрямую работать ...

    iOSREST
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка слайдов презентации

    Необходима разработка презентации продуктов компании для участия в выставке. Тематика - криптовалюты Продукты компании: 1. Платежный шлюз (платежные карты Visa/MC) 2. Крипто шлюз (работа с криптовалютами) 3. Защищенное хранилище данных 4. Мультивалютный кошелек 5. Криптобиржа На каждый продукт около 3-4 слайдов, плюс пара ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка видео-презентации продуктов компании

    Необходима разработка видео-презентации продуктов компании для участия в выставке. Тематика - криптовалюты Продукты компании: 1. Платежный шлюз (платежные карты Visa/MC) 2. Крипто шлюз (работа с криптовалютами) 3. Защищенное хранилищу данных 4. Криптобиржа Ролик будет демонстрироваться "по кругу" на большом дисплее во время ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка кабинета торговой криптоплощадки

    Приветствую! Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна, используя БЭМ-методологию, кабинета торговой криптоплощадки. Обратите внимание, что скринов много, но многие из них это одни и те же страницы с разными состояниями некоторых элементов и/или модальных окон. Версии страниц для моб-версии ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходима доработка дизайна сайта

    Уважаемые дизайнеры и иллюстраторы! Нужна ваша помощь в незначительной доработке дизайна нашего сайта. Что необходимо: 1. Сделать 3 рисованных пиктограммы для страницы описания (svg). Скрин1 страницы во вложении. 2. Сделать 4 иконки (svg) для страницы простота использования.  Скрин2 страницы во ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн потока регистрации пользователя

    Необходимо разработать дизайн и верстку потока регистрации пользователя для сайта, 10 страниц. Форма профиля (1) Добавление карты (3) Верификация карты (4) Завершение регистрации (1) Финиш (1)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта платформы для торговли криптовалютой

    Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты.  Аналоги в мире, как пример, [url=https://www.coinbase.com/]https://www.coinbase.com/[/url], [url=https://www.gdax.com/]https://www.gdax.com/[/url]. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. Сейчас у нас ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фирменный стиль для проекта

    Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты.  Аналоги в мире, как пример, [url=https://www.coinbase.com/]https://www.coinbase.com/[/url], [url=https://www.gdax.com/]https://www.gdax.com/[/url]. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. Сейчас у нас ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнер на проект (лого, фирменный стиль, сайт, приложения)

    Добрый день! Мы работаем над проектом криптобиржи. Это платформа, которая позволяет пользователям свободно покупать и продавать разные види криптовалюты.  Аналоги в мире, как пример, https://www.coinbase.com/, https://www.gdax.com/. Ищем толкового, высококвалифицированно, очень крутого дизайнера для постоянной/периодичной работы над проектом. При продуктивной работе ...

    Дизайн мобильного приложения
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка программы Arduino для работы с шиной MDB

    Необходимо разработать программу для контроллера Arduino для работы с кофе-машиной, которая работает по протоколу MDB. Необходимо разработать программу, которая будет получать уведомления через Интерент (3G модем) и давать команды кофемашине через MDB шину.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sergeynaumovv
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
2 года назад
Дизайн дополнительных функций криптокошелька
Дмитрий — отличный заказчик, умеет четко поставить задачу, приятен в коммуникации, прислушивается к мнению исполнителя и всегда вовремя оплачивает работу. 🚀🚀🚀
Прекрасно поработали на указанной задаче. Сергей умеет находить правильные варианты дизайна и отлично работаем с правками от заказчика.
Ответный отзыв
design-gat
25 летГрузия
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн дополнительных функций криптокошелька
Дмитрий, один из самых ответственных и понимающих людей. Работать с ним очень комфортно, так как тут идет исключительно совместная работа. Спасибо Дмитрию за наше продуктивное сотрудничество)
Превосходно! Евгений отличный специалист, которого я смело могу рекомендовать! Мы работали по доработкам и новой функциональности большого проекта и все было сделано точно и в срок. Евгений прислушивается к мнению заказчика и не навязывает свою точку зрения, всегда находит компромиссный вариант. Качество работы на высоте. Кроме этого, Евгений превосходно работает с UX, тестирует решения на своей фокус-группе и это потрясающе! Делая дизайн решение вы сразу получаете предварительно протестированный UX, что обеспечивает вам успех в большинстве случаев.
Ответный отзыв
ElCatto
Эдуард 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$700
10 баллов
3 года назад
Разработка приложения для криптобанка
Сотрудничать с Дмитрием очень приятно! Мы работаем над большим проектом (на данный момент чуть больше 2 месяцев), и все идет прекрасно. Дмитрий приятный в общении человек, никуда не пропадает и всегда прислушивается к советам. За все это время не возникало никаких проблем или задержек с оплатой, все проходило как и договаривались. Смело рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично! Эдуард отличный специалист, которого я смело могу рекомендовать! Мы работали по большому проекту и все было сделано точно и в срок. Эдуард прислушивается к мнению заказчика и не навязывает свою точку зрения, всегда находит компромиссный вариант. Качество работы на высоте.
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$200
10 баллов
4 года назад
Баннеры для рекламной кампании в FB и Adsense
Только позитивные впечатления от сотрудничества! Рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$190
10 баллов
5 лет назад
Разработка слайдов презентации
Отличный и приятный в общении человек. Все вопросы обсуждаемы и решаемы. Рекомендую!
Работа была выполнена, в целом, хорошо. Все правки учтены, все выполнено в срок. Небольшим минусом является перепутанные тексты в презентации в некоторых местах, но это быстро было мной исправлено.
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