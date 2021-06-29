Дизайн дополнительных функций криптокошелька

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Завершен24 заявки579 просмотров

Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это WEB-приложение.

4 года назад
DoctorD
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Выбранный исполнитель

design-gat
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$200
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