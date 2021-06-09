Бинауральные Ритмы

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт17 заявок576 просмотров

Ссылка на ТЗ: https://www.notion.so/659bb895e16e4b24bfe1964ebbdbc5e7

4 года назад
itforyou
38 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов(-1)
4 года назад
Карина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Диана
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Эльнар
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
102 отзыва
4 года назад
Вячеслав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад