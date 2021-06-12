2d-artist (казуал)

В команду разработчиков игры в жанре симулятор питомца, для проектировки и создания дизайна нужен художник.

От вас:

Умение работать в команде

Хорошее настроение

Хорошая фантазия

Первый этап выбора кандидата проходит путем просмотра портфолио

Оплата до 30 тысяч за задание (возможно долгосрочное сотрудничество)

Причем нужен человек, который не только сможет непосредственно нарисовать, но и придумать стиль, подобрать цвета