1. хедер по каждому пункту сделать красивый 2. задние фоны, чтобы не было банально белого 3. каталожный товарный вариант по 3 блока товаров пару раз продублировать 4. структуру картинка +текст право/лево ...
Векторизовать графики
Необходимо перевести в векторный формат растровые графики. Желательный формат Figma, но можно и в .svg.
https://www.figma.com/file/0Hsv63CiGP3aiPuTEhxNew/chart-wareframes?node-id=0%3A1
Обязательные требования:
1. Привести все к "светлой" теме
2. Привести все графики к одному масштабу
3. Используемый шрифт Segoe UI
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