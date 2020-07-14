Векторизовать графики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт13 заявок825 просмотров

Необходимо перевести в векторный формат растровые графики. Желательный формат Figma, но можно и в .svg.

https://www.figma.com/file/0Hsv63CiGP3aiPuTEhxNew/chart-wareframes?node-id=0%3A1

Обязательные требования:

1. Привести все к "светлой" теме

2. Привести все графики к одному масштабу

3. Используемый шрифт Segoe UI

FigmaNode.js
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