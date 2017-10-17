Создание софта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок164 просмотра

Нужно сделать программу. Функционал софта:

- ведение базы клиентов

- ведение ассортимента продуктов

- создание договора автоматически и печать после выбора продукта. 

- создание счета и отправка на кассу. 

Это на первое время.  Потом  возможно будут доработки и улучшение функционала. 

8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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