Электронный тир для тренировки в стендовой стрельбе.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка158 просмотров

Требуется разработать аппаратную часть для ПО. Все информация и ПО в приложениях.

Требуется ПО по типу http://ltir.ru/

8 лет назад
guest_14853349968918
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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