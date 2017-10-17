Добрый день, Прикладное ПО на VB для анализа Биржевой информации. Получение информации через Excel. Обработка данных (Среднее и др.) Построение графиков с заданным интервалом (real time) Сохранение полученных ...
Трекер, Локатор по Cellid
Приложение:
1. Собирает с телефона и передает на сервер информацию:
a. О базовых станциях MCC/MNC/LAC/CellID к которым подключен
b. Журнал Входящие исходящие вызовы
c. Список установленных программ
d. Лог включения и отключения телефона пользователем.
e. Лог ошибок программы
f. Лог статистических данных программы за сутки (сколько данных передала, сколько батареи скушала).
2. При отсутствие интернета записывает информацию в лог. При наличие интернета передает информацию и лог на сервер. Частота запросов указывается на сервере в таблице настройки программы у каждого пользователя.
3. Приложение должно запускаться автоматически, работать стабильно в фоновом режиме и минимально расходовать энергию.
4. Регистрация в приложении – пользователь вводит телефон, ему отображается код подтверждения который он должен сообщить оператору после этого оператор подключенный к базе данных ставит вручную что пользователь зарегистрирован и приваивает ID.
5. Главное окно приложения – две кнопки загрузился, разгрузился (при отправке лога отправляет статус какая кнопка активна). Внизу после кнопок WebView часть(пока будет заглушка). Кнока настройки также вызывает WebView часть настроек пользователя на полный экран.
6. Из настроек – дополнительные телефоны, имя, язык (влияет только на WebView часть)
Серверная часть:
1. База mysql и необходимый обработчик.
2. На сервере будет таблица соответствия MCC, MNC, CellID координатам расположения. При передачи данных с телефона в таблицу данных на сервере должны записываться данные координат так как вышки могу менять свои координаты в будущем.
3. Статическая страница заглушка
4. Страница пользовательского соглашения
5. Настройки программы (Пункт 6 – Приложение)
6. Иного графическо интерфейса для работы с сервером на этом этапе не нужно.
Требование к исполнителю: Опыт работы с классами типа WebView, TelephonyManager, CdmaCellLocation, GsmCellLocation, библиотекой Gson. Java, Web, PHP, Базы данных
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