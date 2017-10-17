Приложение: 1. Собирает с телефона и передает на сервер информацию: a. О базовых станциях MCC/MNC/LAC/CellID к которым подключен b. Журнал Входящие исходящие вызовы c. Список установленных программ d. Лог включения ...
Парсинг фэйсбук
Приветствую, есть страничка в фб https://www.facebook.com/directory/people
Задача спарсить либо всех людей, а далее фильтровать по критериям(меня интересует геолокация, университет, работа, пол), либо парсить сразу с необходимыми критериями.
Подчеркну, что несмотря на то, что страничка здесь не нужна, это все же фэйсбук. А фэйсбук - это такая противная штука, в которой очень тяжело работать. Поэтому рассчитывайте здраво свои силы. А также указывайте сразу цену.
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