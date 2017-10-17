Парсинг фэйсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка158 просмотров

Приветствую, есть страничка в фб https://www.facebook.com/directory/people

Задача спарсить либо всех людей, а далее фильтровать по критериям(меня интересует геолокация, университет, работа, пол), либо парсить сразу с необходимыми критериями.

Подчеркну, что несмотря на то, что страничка здесь не нужна, это все же фэйсбук. А фэйсбук - это такая противная штука, в которой очень тяжело работать. Поэтому рассчитывайте здраво свои силы. А также указывайте сразу цену.

8 лет назад
Kaleevserega
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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