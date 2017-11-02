Мониторинг + сигналы для спортивных ставок

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки251 просмотр

Добрый день!

Нужна программа которая будет мониторить  онлайн футбольные матчи и выведывать сигналы по заданным параметрам, подробнее ниже.

1. футбольные матчи для мониторинга:  https://www.myscore.ru/ - вкладка LIVE

2. Условия отбора матчей:

        - Если тотал больше 2,5 в диапазоне от 1.00 - 1,60 (данные со странице матча отсюда)

        - Если Коэфициент на победу комнды 1 или команды 2 в диапазоне 1.00 - 1,60 (данные со странице матча отсюда)

3.  Когда выводить сигнал:

         - Если счет 0:0 время матча с 25 по 35 минуту - отобразить визуальный + звуковой сигнал.

Пример как я вижу данную программу во вложение. 

8 лет назад
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sargis_MSU
Саркис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад
$1
8 дней
Отличный специалист 10/10! Ответственный, внимательный - всегда на связи! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо за работу.
Заказчик хороший, вежливый. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Sargis_MSU
Саркис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад

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