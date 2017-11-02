Мониторинг + сигналы для спортивных ставок

Добрый день!

Нужна программа которая будет мониторить онлайн футбольные матчи и выведывать сигналы по заданным параметрам, подробнее ниже.

1. футбольные матчи для мониторинга: https://www.myscore.ru/ - вкладка LIVE

2. Условия отбора матчей:

- Если тотал больше 2,5 в диапазоне от 1.00 - 1,60 (данные со странице матча отсюда)

- Если Коэфициент на победу комнды 1 или команды 2 в диапазоне 1.00 - 1,60 (данные со странице матча отсюда)

3. Когда выводить сигнал:

- Если счет 0:0 время матча с 25 по 35 минуту - отобразить визуальный + звуковой сигнал.

Пример как я вижу данную программу во вложение.