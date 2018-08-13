Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Таблица в Excel (Екселе) - мини финансовый анализ
Всем Привет !
есть желание сделать мини фин анализ (отчет) в Excel
таблице следует добавить фильтры, чтоб по разным параметрам можно увидеть разные суммы
анализ по клиентам
анализ по видам работ и группе товаров
возможно добавить кошельки - наличные , счет 1, счет 2 и тп
если есть свое ведение как оформить таблицу и какие параметры добавить, а какие убрать - тоже готовы услышать Вас
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