Таблица в Excel (Екселе) - мини финансовый анализ

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок251 просмотр

Всем Привет ! 

есть желание сделать мини фин анализ (отчет) в Excel

таблице следует добавить фильтры, чтоб по разным параметрам можно увидеть разные суммы 

анализ по клиентам

анализ по видам работ и группе товаров

возможно добавить кошельки - наличные , счет 1, счет 2 и тп 

если есть свое ведение как оформить таблицу и какие параметры добавить, а какие убрать - тоже готовы услышать Вас 

7 лет назад
nmn
46 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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