Скрипт для экселя VBA

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок218 просмотров

ЗАДАЧА 

есть 32860 строки, в каждой 7 столбцов 

некоторые ячейки могут быть пустыми 

задача: 

шаг 1: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 1 

шаг 2: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 2 

шаг 3: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 3 

шаг 4: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 4 

шаг 5: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 5 

шаг 6: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 6 

шаг 7: перемешать в случайном порядке ячейки из столбца 7 

шаг 8: перенести содержимое всех ячеек одной строки из 7 столбцов в 1 новую ячейку 

сделать нужно сейчас. напишите стоимость

VBA
7 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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