Разработка telegram бота копия BTC Banker

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок151 просмотр

Необходим талантливый программист для разработки бота.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров