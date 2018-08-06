Суть в том, даже не чтобы распараллелить функцию, а готовую функцию запустить много раз в потоках кое что дописав и сделать возможным запуска этой программки из типа управляющей на шарпе. Для выполнения ...
Разработка telegram бота копия BTC Banker
Необходим талантливый программист для разработки бота.
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