Лаба распараллелить метод по OpenCl и Cuda

Суть в том, даже не чтобы распараллелить функцию, а готовую функцию запустить много раз в потоках кое что дописав и сделать возможным запуска этой программки из типа управляющей на шарпе.

Для выполнения нужна Visual Studio, и базовый опыт работы с OpenCl, Cuda языками С, C++, C#.

Связь держать мне удобнее в скайпе или телеграмме.