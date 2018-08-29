Лаба распараллелить метод по OpenCl и Cuda

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Завершен3 заявки219 просмотров

Суть в том, даже не чтобы распараллелить функцию, а готовую функцию запустить много раз в потоках кое что дописав и сделать возможным запуска этой программки из типа управляющей на шарпе.

Для выполнения нужна Visual Studio, и базовый опыт работы с OpenCl, Cuda языками С, C++, C#.

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7 лет назад
alexeygr
Алексей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ternoff
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
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Ternoff
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад