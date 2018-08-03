Требуется разработать модуль в распределенном приложении, только с опытом работы в данной сфере Все подробности в личке
Помощь перевести код с php на java
требуется помощь в переводе классов с php на java
Классы по большей части работают с бинарными данными. Требуется знания в этой области.
php struct.pack, struct.unpack , java ByteBuffer Serialization, etc.
пример одного из классов:
обьем – 5-6 классов по 20-60 строк ( с заголовками, водой и прочим). Работа с побитовыми операциями минимальная – в основном преобразование. В целом по коду – адаптер протоколов.
class Int32(object):
def __init__(self, name, description):
self.name = name
self.desc = description
self.maxlen = 4, // 4 bytes for int32
self.ty = None
@staticmethod
def pack(data):
return struct.pack('
@staticmethod
def unpack(data):
if len(data) == 0:
return 0
return struct.unpack('
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Проект из 2-ух частей и по сути 2-ух программ: Первая и самая главная – бот, который методом простого распознавания (только простой текст) «управляет» сторонней программой (скрин 1, исходников её нет). «Управление» ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здраствуйте! Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью. Сообщения записываются в файл. В главном окне программы указывается путь к файлу. Дальше есть переключатель: рандом или ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать небольшую програму для windows xp/7/8/10Прикладное ПО12 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо: 1. Имеется готовый csv файл с логин/пароль/прокси. Прокси могут быть как с логин/пароль так и без! 2. В несколько потоков заходить на сайт, используя данные из файла и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходимо написать небольшое расширение (бот) к программе предназначенной для работы с биржевой аналитикой. API, мануалы и пр есть. Детальное ТЗ при сотрудничестве.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нам нужна простая программа следующего содержания: человека просят выбрать сектор (из 4-х: а,б,с,д), в секторе а и с по 150 квадратиков, в секторе б и д по 350 квадратиков, всего в общем 1000 ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу человека, который сможет решить задачи(файл прикреплен).Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад