Написать модуль к программе на Java

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт19 заявок456 просмотров

Необходимо написать небольшое расширение (бот) к программе предназначенной для работы с биржевой аналитикой.  

API, мануалы и пр есть.

Детальное ТЗ при сотрудничестве.

Java
7 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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