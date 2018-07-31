Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Написать модуль к программе на Java
Необходимо написать небольшое расширение (бот) к программе предназначенной для работы с биржевой аналитикой.
API, мануалы и пр есть.
Детальное ТЗ при сотрудничестве.
Заявки фрилансеров
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