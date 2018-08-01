Приватный чит (трейнер) для Gta Online

Здравствуйте, нужно создать приватный чит для GTA online, с хорошим функционалом, привязкой к windows через .exe инжектор и естественно максимально безопасным и его дальнейшую поддержку, на длительное сотрудничество. Если есть кто сможет выполнить заказ по данной теме, то более подробное ТЗ я вам напишу.