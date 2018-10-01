Программа на С++

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки351 просмотр

Здравствуйте, ТЗ ниже, пишите у кого есть опыт и сможет помочь.

7 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

linkmaze
43 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$150
21 день
Проверка работы пока в процессе, но сервис просит оставить отзыв - к сотрудничеству рекомендую
Понимающий заказчик, даже с учетом немного затянувшихся сроков сдачи, отлично находили общий язык. Оплатил как и договаривались, без вопросов.
Mazda3301
Олег 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$110
7 дней
Исполнитель не справился с задачей, хотя перед началом работы говорил что ему все понятно и даже не задал никаких вопросов по ТЗ. В итоге потеряли время впустую, которое и так было ограничено. С обратной связью хоть было все ок, это единственный если так можно сказать положительный момент. Т.к. он ничего не сделал и не предоставил, то к сожалению не могу ничего сказать про качество его работы и про его профессиональные знания, может он и разбирается в программировании, но видимо если только по простым задачам, не требующим углубленных знаний.

Заявки фрилансеров

linkmaze
43 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
Mazda3301
Олег 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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