Программа на С++

Исполнитель не справился с задачей, хотя перед началом работы говорил что ему все понятно и даже не задал никаких вопросов по ТЗ. В итоге потеряли время впустую, которое и так было ограничено. С обратной связью хоть было все ок, это единственный если так можно сказать положительный момент. Т.к. он ничего не сделал и не предоставил, то к сожалению не могу ничего сказать про качество его работы и про его профессиональные знания, может он и разбирается в программировании, но видимо если только по простым задачам, не требующим углубленных знаний.