Программа по расчету математической модели.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Публикую данный снова, т.к. предыдущий исполнитель, к сожалению, пропал.

Необходимо написать несколько программ на С++, которые будут решать задачи по численным методам.

Программы не сложные, но их будет достаточно.

От исполнителей необходимо: знание С++ и высшей математики.

Жду Ваших предложений!