Cобрать инсталятор программ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки159 просмотров

Собрать .exe`шный файл-установщик определенного списка программ, в четко установленной последовательности, с возможностью дальнейшего изменения списка и последовательности  

ссылка на техническое задание: https://docs.google.com/document/d/15lXosAF7LhveEC550YTcjx5lw3SuNx4r2H4kqj-X3Ks/edit?usp=sharing

7 лет назад
aleksandr0203
Александр 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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