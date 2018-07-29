Требуется тестовая программа с минимальным GUI для записи rtmp-stream по расписанию. 1) Запись радиопередач по ежедневному расписанию, в том числе, с разных потоков одновременно. 2) Оперативное восстановление связи в случае потери сигнала от хостинга ...
Надо сделать автоматизатор переноса файлов
В 2 папках лежат файлы. В одной txt, в другой других форматов. Например в папке лежит файл «достижения Васи Федурчика.pdf», а в другой папке для него нету «достижения Васи Федурчика.txt», значит этот файл надо перенести в другую, третью папку. Это нужно найти и перенести такие файлы, для которых в папке, где только txt, нету текстовой копии.
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