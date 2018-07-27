Тихий установщик расширений в браузеры

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Закрытнет заявок157 просмотров

ОписаниеПрограммное решение которое будет преобразовывать CRX файл  в EXE. Запуск EXE должен устанавливать расширение в браузеры  Chrome, Yandex.Browser, Opera, Firefox, Microsoft Edge и другие

Свойства

  • Установка должна быть тихой, без всплывающих окон и действий со стороны пользователя
  • Для установки не должна требоваться загрузка дополнительного программного обеспечения или она должна производиться в тихом режиме и не влиять на успешность установки
  • При сборке EXE файла необходимо сделать возможность скрывать/показывать расширение в списке chrome://extensions/
  • При сборке EXE файла необходимо сделать возможность скрывать/показывать программу в списке установленных программ Windows
  • При сборке EXE файла необходимо сделать возможность включать/отключать uninstall.exe
  • При сборке EXE файла необходимо реализовать возможность криптования файла
Качества
  • работа программы должна вызывать минимальное подозрение со стороны антивирусов и windows  defender
  • вес файла должен быть минимальным, желательно до 1мб
  • реверс инжиниринг программы должен быть максимально сложным
Дополнительный функционал*
  • возможность удаленного обновления CRX файла
  • возможность со-установки одного/нескольких расширений из магазина
    • могут отображаться в списке расширений chrome://extensions/
  • возможность обновления устанавливаемых расширений из магазина
Требования к исполнителю
  • передача исходного кода (обязательно)
  • поддержка и доработка при необходимости (желательно)
7 лет назад
afilimonov
Антон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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