Написать софт, который тащит данные с форума

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Закрыт6 заявок184 просмотра

Необходимо, чтобы софт на ежедневной основе отслеживал создание новых веток в этом разделе https://bitcointalk.org/index.php?board=240.0 и скидывал ссылку на них мне в телеграм

Или он должен пропарсить все ветки и потом просто сравнивать в конце дня - и новые помечать

Или он должен уметь отслеживать ветки, у которых дата создания свежая

Это надо вашему разуму решить)

Начните ответ с фразы "это моя тема" и укажите 

1 - username в телеграме для связи

2 - стоимость

3 - сроки

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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