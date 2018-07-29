Доработка проекта на C++

Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки проекта и он не компилируется. Можете использовать любую IDE Пример ошибки смотрите во вложении.

После того как эта работа будет сделана, нужна будет доработка этой библиотеки. Будет подробное ТЗ, а пока для начала нужно запустить то, что есть.

Разработчики этой библиотеки очень долго отвечают, ждать от них помощи не приходится.