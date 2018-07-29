Требуется тестовая программа с минимальным GUI для записи rtmp-stream по расписанию. 1) Запись радиопередач по ежедневному расписанию, в том числе, с разных потоков одновременно. 2) Оперативное восстановление связи в случае потери сигнала от хостинга ...
Доработка проекта на C++
Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки проекта и он не компилируется. Можете использовать любую IDE Пример ошибки смотрите во вложении.
После того как эта работа будет сделана, нужна будет доработка этой библиотеки. Будет подробное ТЗ, а пока для начала нужно запустить то, что есть.
Разработчики этой библиотеки очень долго отвечают, ждать от них помощи не приходится.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо, чтобы софт на ежедневной основе отслеживал создание новых веток в этом разделе https://bitcointalk.org/index.php?board=240.0 и скидывал ссылку на них мне в телеграм Или он должен пропарсить все ветки и потом просто сравнивать в конце ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Публикую данный снова, т.к. предыдущий исполнитель, к сожалению, пропал. Необходимо написать несколько программ на С++, которые будут решать задачи по численным методам. Программы ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
ОписаниеПрограммное решение которое будет преобразовывать CRX файл в EXE. Запуск EXE должен устанавливать расширение в браузеры Chrome, Yandex.Browser, Opera, Firefox, Microsoft Edge и другие Свойства Установка должна быть тихой, без ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
В 2 папках лежат файлы. В одной txt, в другой других форматов. Например в папке лежит файл «достижения Васи Федурчика.pdf», а в другой папке для него нету «достижения Васи Федурчика.txt», значит этот файл надо перенести ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен программист со знанием C++, знание Golang приветствуется. Предоставим функции на Golang, которые нужно будет реализовать на C++, или опишем в ТЗ что нужно сделать на C++. Более подробно при личной переписке.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Собрать .exe`шный файл-установщик определенного списка программ, в четко установленной последовательности, с возможностью дальнейшего изменения списка и последовательности ссылка на техническое задание: https://docs.google.com/document/d/15lXosAF7LhveEC550YTcjx5lw3SuNx4r2H4kqj-X3Ks/edit?usp=sharingПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать бота (ботов) или программу которая в Телеграме будет с некскольких аккаунтов (например 10) общаться по заданному скрипту в группе. Например: Пользователь 1 пишет "Привет, что тут интересного" ему через 2 минуты ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо развернуть OpenStreetMap сервер у меня на виртуалке. Подробнее расскажу при переписке. Пишите пожалуйста если есть реальный опыт.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен парсер, который будет собирать ссылки контекстной рекламы в выдаче гугл. Капчи быть не должно. Для общения и уточнения вопросов пишите на мой скайпПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад