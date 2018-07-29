Шахматы с компьютером онлайн

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки298 просмотров

Нужно сделать возможность игры в шахматы с компьютером онлайн на сайте не на flash.

Пример

https://www.chess.com/play/computer

По сути, нужно сделать тоже самое, только попроще. Регистрация не нужна. Программа должна играть сильно. Не нужно делать 10 уровней, достаточно одного, но чтоб он играл сильно. Можно сделать 2 уровня (Легкий и Тяжелый), но сама программа должна играть не как новичок, а на уровне хотя бы 1 разряда по шахматам.

Игру нужно будет встроить на сайт. Сайт работает на Dle. Оплата по факту установки на сайт.

Игру саму я постараюсь встроить сам. Для этого мне нужен будет JS код, который будет подтягивать с других файлов на хостинге саму игру и ее оформление. Кроме этого, нужно будет сделать так, чтобы игра красиво отображалась на любом разрешении, а также на смартфонах и планшетах.

DLEJavaScript
7 лет назад
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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