Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки ...
Шахматы с компьютером онлайн
Нужно сделать возможность игры в шахматы с компьютером онлайн на сайте не на flash.
Пример
https://www.chess.com/play/computer
По сути, нужно сделать тоже самое, только попроще. Регистрация не нужна. Программа должна играть сильно. Не нужно делать 10 уровней, достаточно одного, но чтоб он играл сильно. Можно сделать 2 уровня (Легкий и Тяжелый), но сама программа должна играть не как новичок, а на уровне хотя бы 1 разряда по шахматам.
Игру нужно будет встроить на сайт. Сайт работает на Dle. Оплата по факту установки на сайт.
Игру саму я постараюсь встроить сам. Для этого мне нужен будет JS код, который будет подтягивать с других файлов на хостинге саму игру и ее оформление. Кроме этого, нужно будет сделать так, чтобы игра красиво отображалась на любом разрешении, а также на смартфонах и планшетах.
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