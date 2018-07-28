Разработка программы по управлению костюмами на Qt

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Закрыт1 заявка224 просмотра

Световому театру необходима программа для построения световых шоу на базе беспроводных технологий управления источниками света. 

Предполагаемые источники света - LED, LED с чипом 2812, электролюминесцентный провод (elwire), электролюминесцентная панель (elpanel).

Аппаратная часть - Raspberry Pi, STM контроллер, радиопередатчик. 

Программа должна полностью удовлетворять потребности театра в создании световых шоу на базе вышеуказанных технологий. Световое шоу может состоять из костюмов (люди, животные, роботы и т.д.), декораций (порталы, деревья, механизмы, облака и т.д.), мелкого и среднего реквизита (меч, перо, молот, палка и т.д.).

На сегодняшний день практически закончена разработка ПО для HW и выполнены некоторая часть работы по UI 

Ищем светлые умы с опытом работы: 

- программирование Qt / QML (механизм сигнал-слот MVC, знание графики, связанные структуры (QGraphics и OpenGL) 

- Работа с обработкой звука (MP3, WAV) 

- General C ++ 11 (STL предпочтительно). 

- Многопоточность - обязательно 

Бюджет обсуждаем. Расширенное тз - отобранным кандидатам. Возможно оформление через безопасную сделку.

7 лет назад
Ismen
Иван 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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