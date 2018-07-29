Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки ...
Сделать скрипт для экселя
Есть файл 32000 строк. В каждой строке 15 столбцов.
Нужно в новом файле: переносить каждые следующие 60 строк в 1 строку с сохранением столбцов.
Пример:
было
Строка 1
Строка 2
...
Строка 60
Строка 61
...
Строка 120
Строка 121
Нужно обработать файл так, чтобы в новом файле было так:
Строка 1 Строка 2 ... Строка 60
Строка 61 ... Строка 120
Строка 121 ... Стока 180
В ячейках могут быть разные символы. Особенно важно сохранять " в начале ячейки
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