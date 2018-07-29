Необходимо разработать приложение для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки381 просмотр

Необходимо разработать минимальное приложение для android (из одной activity) с применением существующих библиотек, написанных на C++ (java, NDK). Суть минимального приложения – двусторонняя синхронизация файла по протоколу rsync. Исходный код rsync клиента на С предоставлю. Результатом должен являться набор файлов – проект для android studio, из которого собирается работоспособный apk. В проекте описать несколько автоматизированных тестов.

AndroidJava
7 лет назад
alex_mironov7
Александр 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка проекта на C++

    Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать скрипт для экселя

    Есть файл 32000 строк. В каждой строке 15 столбцов.  Нужно в новом файле: переносить каждые следующие 60 строк в 1 строку с сохранением столбцов.  Пример:  было  Строка 1  Строка 2  ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка программы по управлению костюмами на Qt

    Световому театру необходима программа для построения световых шоу на базе беспроводных технологий управления источниками света.  Предполагаемые источники света - LED, LED с чипом 2812, электролюминесцентный провод (elwire), электролюминесцентная панель (elpanel). ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать софт, который тащит данные с форума

    Необходимо, чтобы софт на ежедневной основе отслеживал создание новых веток в этом разделе https://bitcointalk.org/index.php?board=240.0 и скидывал ссылку на них мне в телеграм Или он должен пропарсить все ветки и потом просто сравнивать в конце ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа по расчету математической модели.

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры!  Публикую данный снова, т.к. предыдущий исполнитель, к сожалению, пропал.  Необходимо написать несколько программ на С++, которые будут решать задачи по численным методам.  Программы ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тихий установщик расширений в браузеры

    ОписаниеПрограммное решение которое будет преобразовывать CRX файл  в EXE. Запуск EXE должен устанавливать расширение в браузеры  Chrome, Yandex.Browser, Opera, Firefox, Microsoft Edge и другие Свойства Установка должна быть тихой, без ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Надо сделать автоматизатор переноса файлов

    В 2 папках лежат файлы. В одной txt, в другой других форматов. Например в папке лежит файл «достижения Васи Федурчика.pdf», а в другой папке для него нету «достижения Васи Федурчика.txt», значит этот файл надо перенести ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Реализация функций на C++

    Нужен программист со знанием C++, знание Golang приветствуется. Предоставим функции на Golang, которые нужно будет реализовать на C++, или опишем в ТЗ что нужно сделать на C++. Более подробно при личной переписке.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cобрать инсталятор программ

    $100

    Собрать .exe`шный файл-установщик определенного списка программ, в четко установленной последовательности, с возможностью дальнейшего изменения списка и последовательности   ссылка на техническое задание: https://docs.google.com/document/d/15lXosAF7LhveEC550YTcjx5lw3SuNx4r2H4kqj-X3Ks/edit?usp=sharing

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад