Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки ...
Необходимо разработать приложение для Android
Необходимо разработать минимальное приложение для android (из одной activity) с применением существующих библиотек, написанных на C++ (java, NDK). Суть минимального приложения – двусторонняя синхронизация файла по протоколу rsync. Исходный код rsync клиента на С предоставлю. Результатом должен являться набор файлов – проект для android studio, из которого собирается работоспособный apk. В проекте описать несколько автоматизированных тестов.
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