Конвертация XLS в XML

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок216 просмотров

Требуется создать универсальный файл для конвератции данных из XLS формата (данные об операциях) в XML формат, в целях отправки отчетности в государственные органы в электронной форме. 

Заказчик должен иметь возможность изменять файл в случае изменения законодательных требований

7 лет назад
guest_15329800084041
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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