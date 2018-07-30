Разработка ПО для автоматической станции слива на базе MySQL или Java.

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Закрыт2 заявки202 просмотра

Софт который необходимо разработать находится во вложении. Это пример.

Необходимо изучить его и  сделать по своему (другой интерфейс, убрать не нужное, лишнее, концепцию поменять).

На выходе должен появиться софт:

SewagePoint Software

SewagePoint Server

SewagePoint  Viewer software (не входит в состав существующего задания, будет заниматься другой разработчик)

JavaMySQL
7 лет назад
guest_15329292666088
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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