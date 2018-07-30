Есть исходники вот этой http://www.modulusfe.com/products/ библиотеки на C++. Для начала нужно скомпилировать этот проект. Проблема в том, что он был написан в непонятно какой IDE и при конвертации в более новую IDE (VS 2010-17) изменяются настройки ...
Разработка ПО для автоматической станции слива на базе MySQL или Java.
Софт который необходимо разработать находится во вложении. Это пример.
Необходимо изучить его и сделать по своему (другой интерфейс, убрать не нужное, лишнее, концепцию поменять).
На выходе должен появиться софт:
SewagePoint Software
SewagePoint Server
SewagePoint Viewer software (не входит в состав существующего задания, будет заниматься другой разработчик)
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