Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Разработать портал с использованием техлогий Java, React, docker и тд
Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту.
Необходимый функционал
для поставщика
- Регистрация поставщиков.
- Загрузка позиций из плоских файлов.
- Ведение и учёт остатков и ревизий.
- Ведение и учёт заказов.
- Работа с возвратами.
- Финансы (документы)
- Регистрация.
- Размещение заказа со всеми пре реквизитами.
- Ведение и учёт остатков и ревизий.
- Оплата заказа.
- Работа с возвратами.
- финансы (документы)
Заявки фрилансеров
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