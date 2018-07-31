Spring Boot + Selenium + Docker

Есть executable jar, и, соответственно, его исходный код. Программа осуществляет парсинг YouTube при помощи Selenium, расширения в Chrome и премиум-аккаунта Google. Это реализовано посредством создания нового, заранее настроенного (то есть, включающего в себя расширение и вышеупомянутый залогиненный аккаунт) профиля в браузере.

Нужно: реализовать запуск приложения в docker, возможно, в docker-compose. Причём запускаться приложение должно уметь на любой линуксовой машине. Говоря иными словами, заранее настроенный профиль должен быть заранее подготовлен, например, лежать в одном из контейнеров. Жду откликов от ребят, для которых сделать это не составит огромного труда и большого количества времени.