Spring Boot + Selenium + Docker

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок178 просмотров

Есть executable jar, и, соответственно, его исходный код. Программа осуществляет парсинг YouTube при помощи Selenium, расширения в Chrome и премиум-аккаунта Google. Это реализовано посредством создания нового, заранее настроенного (то есть, включающего в себя расширение и вышеупомянутый залогиненный аккаунт) профиля в браузере. 

Нужно: реализовать запуск приложения в docker, возможно, в docker-compose. Причём запускаться приложение должно уметь на любой линуксовой машине. Говоря иными словами, заранее настроенный профиль должен быть заранее подготовлен, например, лежать в одном из контейнеров. Жду откликов от ребят, для которых сделать это не составит огромного труда и большого количества времени.

DockerSelenium
7 лет назад
guest_15143609255606
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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