Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX

Параметры: все характеристики, которые возможно получить для направленного графа с описаниями.

В комментариях варианты метрик, для некоторых нужно преобразовать граф, но при этом, если будут сильные искажения, метрику выкидываем. На выходе нужно получить таблицу с метриками для разных сайтов они должны отличаться.