Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX

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Закрытнет заявок168 просмотров

Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX

Параметры: все характеристики, которые возможно получить для направленного графа с описаниями.

В комментариях варианты метрик, для некоторых нужно преобразовать граф, но при этом, если будут сильные искажения, метрику выкидываем. На выходе нужно получить таблицу с метриками  для разных сайтов они должны отличаться.

7 лет назад
guest_15330435324634
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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