Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Разработать алгоритм и написать программу (СИ или Паскаль)
Ищу человека, который сможет решить задачи(файл прикреплен).
Заявки фрилансеров
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