Разработать алгоритм и написать программу (СИ или Паскаль)

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Закрыт8 заявок224 просмотра

Ищу человека, который сможет решить задачи(файл прикреплен).

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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