Настроить Mikrotik под SIP телефонию

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Закрытнет заявок152 просмотра

После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP.

Прошу сразу указывать стоимость и сроки.

7 лет назад
kpn-13
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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