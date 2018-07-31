Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Настроить Mikrotik под SIP телефонию
После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP.
Прошу сразу указывать стоимость и сроки.
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