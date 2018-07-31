Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Программа
Добрый день, нам нужна простая программа следующего содержания: человека просят выбрать сектор (из 4-х: а,б,с,д), в секторе а и с по 150 квадратиков, в секторе б и д по 350 квадратиков, всего в общем 1000 квадратов. Перед запуском данной программы, мы указываем призы - допустим 100 сертификатов, 200 коктелей, 700 по 10 рублей, нажимаем кнопку сгенерировать и все перемешивается среди секторов и квадратиков. Просим человека назвать сектор, допустим - а, просим выбрать квадратик (как в морском бое), а-5, мы вводим координаты названные человеком, данный квадрат увеличивается на весь экран, разлетается (искры салют) поздравление и появляется надпись его приза (допустим 10 руб.) и данный квадрат до следующей генерации окрашивается в красный цвет. Сможете такое написать?
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