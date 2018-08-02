Программа (скрипт/бот)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки209 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо:

1. Имеется готовый csv файл с логин/пароль/прокси. Прокси могут быть как с логин/пароль так и без!

2. В несколько потоков заходить на сайт, используя данные из файла и прокси (при этом по максимуму нужно эмулировать человекоподобность).

3. Делаем пару кликов.

4. Дожидаемся загрузки сайтов на всех потоках и делаем ставку на Красное на четных потоках и на Черное на нечетных.

Пример: поток1 -- красное, поток2 -- черное и тд

5. Сохраняем в изначальный файл баланс аккаунта

Стоимость и сроки пишите в комментариях.

ВАЖНО!!! Ставку делать бот должен на всех потоках одновременно. Работать должен в многопоточном режиме (кратное двум). 

ps. Большим преимуществом будет написание софта под macOS. Но и Windows приложения рассматриваются.

macOS
7 лет назад
guest_15332436218146
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автоматизация в браузере Firefox

    Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.

    JavaScriptPythonSelenium
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анкета, по результатам выбора которой формируется результат.

    Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа

    Добрый день, нам нужна простая программа следующего содержания: человека просят выбрать сектор (из 4-х: а,б,с,д), в секторе а и с по 150 квадратиков, в секторе б и д по 350 квадратиков, всего в общем 1000 ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить Mikrotik под SIP телефонию

    После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP. ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать портал с использованием техлогий Java, React, docker и тд

    Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту. Необходимый функционал для поставщика Регистрация поставщиков.Загрузка позиций из плоских файлов.Ведение и учёт остатков и ревизий.Ведение и ...

    DockerJava
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Spring Boot + Selenium + Docker

    $16

    Есть executable jar, и, соответственно, его исходный код. Программа осуществляет парсинг YouTube при помощи Selenium, расширения в Chrome и премиум-аккаунта Google. Это реализовано посредством создания нового, заранее настроенного (то есть, включающего в себя расширение и ...

    DockerSelenium
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX

    Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX Параметры: все характеристики, которые возможно получить для направленного графа с описаниями. В комментариях варианты метрик, для некоторых нужно преобразовать граф, но при этом, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад