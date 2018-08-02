Программа (скрипт/бот)

Доброго времени суток.

Необходимо:

1. Имеется готовый csv файл с логин/пароль/прокси. Прокси могут быть как с логин/пароль так и без!

2. В несколько потоков заходить на сайт, используя данные из файла и прокси (при этом по максимуму нужно эмулировать человекоподобность).

3. Делаем пару кликов.

4. Дожидаемся загрузки сайтов на всех потоках и делаем ставку на Красное на четных потоках и на Черное на нечетных.

Пример: поток1 -- красное, поток2 -- черное и тд

5. Сохраняем в изначальный файл баланс аккаунта

Стоимость и сроки пишите в комментариях.

ВАЖНО!!! Ставку делать бот должен на всех потоках одновременно. Работать должен в многопоточном режиме (кратное двум).

ps. Большим преимуществом будет написание софта под macOS. Но и Windows приложения рассматриваются.