Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Анкета, по результатам выбора которой формируется результат.
Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в свободной форме, 2 контактные данные и 10 вопросы с возможностью выбрать ответ из 5 предложенных ответов. Под каждую комбинацию у нас будет уже подготовлен индивидуальный набор косметики.
Исполнение: на новом сайте разместим только эту анкету, визуально красиво оформив, по окончанию заполнения и отправки будет появляться окно или страничка спасибо.
Далее планируем связать с СРМ.
В приоритете заказчики с возможностью срочного и быстрого выполнения заказа!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим специалист в работе со скриптами для таблиц Google ТЗ (задание от 31.07.2018)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходимо написать небольшое расширение (бот) к программе предназначенной для работы с биржевой аналитикой. API, мануалы и пр есть. Детальное ТЗ при сотрудничестве.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нам нужна простая программа следующего содержания: человека просят выбрать сектор (из 4-х: а,б,с,д), в секторе а и с по 150 квадратиков, в секторе б и д по 350 квадратиков, всего в общем 1000 ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP. ...Закрыт7 лет назад
Ищу человека, который сможет решить задачи(файл прикреплен).Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад
Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту. Необходимый функционал для поставщика Регистрация поставщиков.Загрузка позиций из плоских файлов.Ведение и учёт остатков и ревизий.Ведение и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $16
Есть executable jar, и, соответственно, его исходный код. Программа осуществляет парсинг YouTube при помощи Selenium, расширения в Chrome и премиум-аккаунта Google. Это реализовано посредством создания нового, заранее настроенного (то есть, включающего в себя расширение и ...Закрыт7 лет назад
Получить метрики для структуры "дерево" с помощью библиотеки networkX Параметры: все характеристики, которые возможно получить для направленного графа с описаниями. В комментариях варианты метрик, для некоторых нужно преобразовать граф, но при этом, ...Закрыт7 лет назад
Необходим разработчик на YII2 для разработки учетной системы на более чем 100 000 пользователей. - Почасовая оплата - Fulltime Необходим разработчик, а не компания.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад