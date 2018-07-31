Анкета, по результатам выбора которой формируется результат.

Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в свободной форме, 2 контактные данные и 10 вопросы с возможностью выбрать ответ из 5 предложенных ответов. Под каждую комбинацию у нас будет уже подготовлен индивидуальный набор косметики.

Исполнение: на новом сайте разместим только эту анкету, визуально красиво оформив, по окончанию заполнения и отправки будет появляться окно или страничка спасибо.

Далее планируем связать с СРМ.

В приоритете заказчики с возможностью срочного и быстрого выполнения заказа!