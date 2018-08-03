Требуется программист для разработки распределленого приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки139 просмотров

Требуется разработать модуль в распределенном приложении, только с опытом работы в данной сфере

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7 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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