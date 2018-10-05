Нужно написать програму (бот), который будет постить сообщения в чат

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Завершен3 заявки214 просмотров

Здраствуйте!

Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью.

Сообщения записываются в файл.

В главном окне программы указывается путь к файлу.

Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла.

Два поля ввода интервала. Задается задержка между сообщениями в определенном диапазоне. 

Поле ввода пароля и логина. 

Также должна поддерживаться капча для логина и распознавание через rucaptcha.com

Плюс возможность доклеивать до каждого из сообщений рандомный текст для уникальности.

Текст задается в формате: { 1.5 x is possible!| Buy now or cry later!| Buy now, while cheap!}

Окно чата и пример формы приатачил.

Как вариант для создания можно использовать среду Browser Automation Studio.

В дальнейшей перспективе нужно будет добавить поддержку постинга в несколько потоков с разных аккаунтов с разными прокси.

7 лет назад
alfatester
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$60
5 дней
Работа сделана. Даже больше чем планировалось сначала.
Ростислав является очень приятным в общении человеком. Из личных качеств можно выделить терпение, пунктуальность, готовность к совместной работе, что и характеризует хорошего заказчика. Оплата без задержек и в должном объеме. Рекомендую как отличного работодателя.

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ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад