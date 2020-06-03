Эрик Аурелиус ErikAureliusErikAurelius
25 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка прикладного ПО
Здравствуйте! Рад приветствовать Вас в своем профиле!
Я специализируюсь на разработке прикладного ПО, а именно:
Ботов
Сабмиттеров
Парсеров
Систем автоматизации работы
Веб-сайтов
Используемые ЯП:
Java(Java EE, Spring)
Python(Flask)
C#
Примечание: Имею опыт работы с разными API, капчей (Recaptcha включительно), Selenium и другими библиотеками.
Общение с заказчиком происходит исключительно в текстовой форме на Weblancer или Telegram!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
4 месяца назад
Как всегда все четко и чесно.Рекомендую как самого надежного исполнителя
Ответный отзыв
Все отлично, работаем уже не в первый раз.
$100
10 баллов
год назад
Эрик помог с разработкой сложного клиент-серверного приложения и перевыполнил работу, рекомендую к сотрудничеству, как добросовестного и знающего специалиста! Будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика к работе, интересные задачи, четко ставит ТЗ и ориентирует в выполнении заказа. Оплата в полном объеме и в срок!
$220
10 баллов
2 года назад
ВСЕ КАК ВСЕГДА БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО . РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Работаем уже далеко не в первый раз. Все как всегда на высоте, четко поставлена задача, быстрое тестирование и оплата!
$45
10 баллов
3 года назад
В очередной раз отлично справился с заказом. Работа выполнена раньше поставленных сроков, рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем уже в третий раз. Как всегда все на высшем уровне – четкое ТЗ, быстрое тестирование и оплата. В очередной раз рекомендую к сотрудничеству!
$45
10 баллов
4 года назад
Очень качественно и со всеми пунктами тз сделал работу. Уже заказываю 2 раз, рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четко поставлена задача и быстрое тестирование. Рад повторному сотрудничеству!
Прикладное ПО
18 отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга