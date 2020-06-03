ErikAurelius

Эрик Аурелиус ErikAurelius

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка прикладного ПО

Здравствуйте! Рад приветствовать Вас в своем профиле!

Я специализируюсь на разработке прикладного ПО, а именно:

  • Ботов

  • Сабмиттеров

  • Парсеров

  • Систем автоматизации работы

  • Веб-сайтов

Используемые ЯП:

  • Java(Java EE, Spring)

  • Python(Flask)

  • C#

Примечание: Имею опыт работы с разными API, капчей (Recaptcha включительно), Selenium и другими библиотеками.

Общение с заказчиком происходит исключительно в текстовой форме на Weblancer или Telegram!

PythonJavaSeleniumFlask
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
BabchenkoON
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$600
10 баллов
4 месяца назад
Програмка для сайта
Как всегда все четко и чесно.Рекомендую как самого надежного исполнителя
Все отлично, работаем уже не в первый раз.
Ответный отзыв
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Дописать клиент-серверную программу на python3
Эрик помог с разработкой сложного клиент-серверного приложения и перевыполнил работу, рекомендую к сотрудничеству, как добросовестного и знающего специалиста! Будем сотрудничать дальше
Рекомендую заказчика к работе, интересные задачи, четко ставит ТЗ и ориентирует в выполнении заказа. Оплата в полном объеме и в срок!
Ответный отзыв
BabchenkoON
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$220
10 баллов
2 года назад
Програма для заказа монет
ВСЕ КАК ВСЕГДА БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО . РЕКОМЕНДУЮ
Работаем уже далеко не в первый раз. Все как всегда на высоте, четко поставлена задача, быстрое тестирование и оплата!
Ответный отзыв
guest_15786749503692
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Необходимо модернизировать приложение "Школьное расписание"
В очередной раз отлично справился с заказом. Работа выполнена раньше поставленных сроков, рекомендую!
Работаем уже в третий раз. Как всегда все на высшем уровне – четкое ТЗ, быстрое тестирование и оплата. В очередной раз рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_15786749503692
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Школьное расписание
Очень качественно и со всеми пунктами тз сделал работу. Уже заказываю 2 раз, рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четко поставлена задача и быстрое тестирование. Рад повторному сотрудничеству!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
18 отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга