BabchenkoON

Олег Бабченко BabchenkoON

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Програма по заказу товара с сайта

    $150

    Разработать программу для веб-сайта, которая позволит пользователям добавлять товары в корзину по названию, учитывая выбор раздела. Программа должна поддерживать малые аккаунты и выводить логины и пароли аккаунтов, на которых добавлен нужный товар.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Програмка для сайта

    $600

    Требуется разработка программы для сайта, которая будет позволять пользователям с малими аккаунтами добавлять товары в корзину. Необходимо реализовать выбор раздела для товаров с одинаковыми названиями и вывод логинов и паролей аккаунтов, где товар добавлен в корзину.

    Прикладное ПОнет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Програма для заказа монет

    $220

    Необходимо создать приложение на языке C# для заказа монет с сайта. Программа должна генерировать исполняемый .exe файл, включать выбор типа доставки (Укрпочта, Новая почта, самовывоз) и обеспечивать переход на оплату заказа через портмоне.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Програмка для заказа монет

    $20

    нужен бот чтоб заходил на сайт под логином и паролем выберал количество монет в основном только одна на заказ с одного аккаунта.и заказывал монеты.чтоб я только капчу водил вручную.и логины и пароли чтоб я мог ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$600
10 баллов
2 года назад
Програмка для сайта
Все отлично, работаем уже не в первый раз.
Как всегда все четко и чесно.Рекомендую как самого надежного исполнителя
Ответный отзыв
ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$220
10 баллов
3 года назад
Програма для заказа монет
Работаем уже далеко не в первый раз. Все как всегда на высоте, четко поставлена задача, быстрое тестирование и оплата!
ВСЕ КАК ВСЕГДА БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО . РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Авто чекер для сайта
Рад был повторному сотрудничеству.
Рекомендую
Ответный отзыв
ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Авто регистратор аккаунтов
Отличный заказчик, всегда на связи. Готов сотрудничать в будущем.
все качественно и быстрее сроков.рекомендую не пожалеете
Ответный отзыв
ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Програмка для заказа монет
Хороший заказчик. Готов сотрудничать в будущем.
Рекомендую
Ответный отзыв
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