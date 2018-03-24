BabchenkoON

Разработать программу для веб-сайта, которая позволит пользователям добавлять товары в корзину по названию, учитывая выбор раздела. Программа должна поддерживать малые аккаунты и выводить логины и пароли аккаунтов, на которых добавлен нужный товар.
- $150Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $600
Требуется разработка программы для сайта, которая будет позволять пользователям с малими аккаунтами добавлять товары в корзину. Необходимо реализовать выбор раздела для товаров с одинаковыми названиями и вывод логинов и паролей аккаунтов, где товар добавлен в корзину.Прикладное ПОнет заявокЗавершен2 года назад
- $220
Необходимо создать приложение на языке C# для заказа монет с сайта. Программа должна генерировать исполняемый .exe файл, включать выбор типа доставки (Укрпочта, Новая почта, самовывоз) и обеспечивать переход на оплату заказа через портмоне.Завершен3 года назад
- $20
нужен чекер для сайтаЗавершен7 лет назад
- $20
нужен чекер для сайтаПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Нужен автоматически регистратор аккаунтов для сайта-https://bank.gov.ua/WebSelling/Account/LoginЗавершен7 лет назад
- $90
бот для заказа монетЗавершен7 лет назад
- $20
нужен бот чтоб заходил на сайт под логином и паролем выберал количество монет в основном только одна на заказ с одного аккаунта.и заказывал монеты.чтоб я только капчу водил вручную.и логины и пароли чтоб я мог ...Завершен7 лет назад