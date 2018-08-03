Нужен програмист для написания програмы для пк только Украина

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Закрыт12 заявок264 просмотра

Нужно написать небольшую програму для windows xp/7/8/10

7 лет назад
novosilki
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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