Необходимо автоматизировать определенные действия на сайте по средством написания скрипта - программы Selenium Python Javascript Задача автоматизировать работу Каким способом? - принемаю все альтернативные решения.
Нужен програмист для написания програмы для пк только Украина
Нужно написать небольшую програму для windows xp/7/8/10
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо: 1. Имеется готовый csv файл с логин/пароль/прокси. Прокси могут быть как с логин/пароль так и без! 2. В несколько потоков заходить на сайт, используя данные из файла и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходимо написать небольшое расширение (бот) к программе предназначенной для работы с биржевой аналитикой. API, мануалы и пр есть. Детальное ТЗ при сотрудничестве.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нам нужна простая программа следующего содержания: человека просят выбрать сектор (из 4-х: а,б,с,д), в секторе а и с по 150 квадратиков, в секторе б и д по 350 квадратиков, всего в общем 1000 ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
После перезагрузки (до этого все отлично работало) системы идет односторонняя слышимость. Мы слышим, нас не слышат. Голосовое меню не отрабатывает. Надо разобраться в проблеме и предотвратить дальнейшее не правильное маршрутизирование трафика RTP. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу человека, который сможет решить задачи(файл прикреплен).Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад
Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту. Необходимый функционал для поставщика Регистрация поставщиков.Загрузка позиций из плоских файлов.Ведение и учёт остатков и ревизий.Ведение и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $16
Есть executable jar, и, соответственно, его исходный код. Программа осуществляет парсинг YouTube при помощи Selenium, расширения в Chrome и премиум-аккаунта Google. Это реализовано посредством создания нового, заранее настроенного (то есть, включающего в себя расширение и ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим разработчик на YII2 для разработки учетной системы на более чем 100 000 пользователей. - Почасовая оплата - Fulltime Необходим разработчик, а не компания.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад