Управление сторонней программой, через "распознавание". С#.

Здравствуйте 

Проект из 2-ух частей и по сути 2-ух программ:

Первая и самая главная – бот, который методом простого распознавания (только простой текст) «управляет» сторонней программой (скрин 1, исходников её нет). «Управление» заключается в:

Открытие файлов (через file-open- далее виндовое окно)

Распознавание и перемещение по дереву (это самая сложная часть бота, но она почти готова – об этом ниже). На скрине 2 видно дерево, шрифт одинаковый, отчётливый. Набор слов, который используется очень ограниченный – максимум 15 различных слов наберётся. Остальное цифры. Бот должен сканировать (распознавать) дерево и передавать информацию клиенту.

Вторая часть программы – клиент, программа, которая будет находится удалённо, будет принимать информацию от бота (сервера) и посылать ему же запросы.

По сути нужно удалённо управлять сторонней программой, загружать файлы, перемещаться по дереву.

Бот, который занимается взаимодействием со сторонней программой уже написан и почти завершён (скажем на 75%). Исходный код есть (C#), нужно будет разобраться в нём и «допилить его» (есть ещё ошибки и не доработки). Больших загвоздок у прошлого программиста с ним не было. Прекратили с ним сотрудничество по его "личным" причинам.

И бот и клиент пишутся под Windows.

Дополнительную и более подробную информацию отправлю в личные сообщения по запросу.